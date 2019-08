Trump blev modtaget af demonstranter i El Paso: »Deres blod er på dine hænder«

»Vi er 100 procent med jer«, sagde den amerikanske præsident, Donald Trump, til et rum fyldt med politibetjente på en politistation i El Paso, hvorfra opgaven med at afvæbne gerningsmanden til et massedrab i et supermarked blev styret.

Der var mange helte, sagde Trump og tilføjede, at gerningsmanden »stak af som en kujon«, da han overgav sig til en motorcykelbetjent kort fra supermarkedet, skriver El Paso Times.

Trump mødtes også med læger, sygeplejerske og andet sundhedspersonale, der var med til at behandle ofrene, da de ankom til skadestuen. Besøget foregik uden, at journalister måtte være til stede.

Efter besøget sagde præsidenten til pressefolk, at der var »respekt for præsidentembedet, jeg ville ønske, I kunne have set det«.

»Vi mødte talrige mennesker. Vi mødte læger, sygeplejersker, det tekniske personale. De har gjort det fantastisk begge steder. Bare fantastisk«, sagde han.

Demonstranter tog mod præsidenten

Hundredvis af demonstranter tog imod præsidenten i byen, der i weekenden var scene for et blodigt masseskyderi, hvor 22 mennesker blev dræbt i et shoppingcenter, herunder seks mexicanere.

Indenfor samme døgn fandt et andet masseskyderi sted i Dayton i Ohio, hvor ni personer blev dræbt og 27 blev såret af en gerningsmand, og de to skyderier indenfor få timer har nok engang pustet til den splittede og årelange debat om USA’s våbenlovgivning.

Vi kan ikke have, at den her mand blive genvalgt i 2020. Trump har fået flammerne fra det hvide overherredømme til at blusse op Joe Biden

Præsidentens besøg i de to byer »skal ære ofrene, trøste lokalsamfundet samt takke politi og læger«. Således skrev Det Hvide Hus’ pressesekretær, Stephanie Grisham, på Twitter tirsdag.

Tomorrow will be about honoring victims, comforting communities, and thanking first responders & medical professionals for their heroic actions. President @realDonaldTrump is a true leader doing what’s right for this nation. https://t.co/bu2TtuH4cl — Stephanie Grisham (@PressSec) August 6, 2019

»Vi kan ikke lade de, der blev dræbt i El Paso, Texas, og Dayton, Ohio dø forgæves«, skrev Donald Trump på Twitter mandag.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Kritik af Trumps retorik og »blodbad«

Men trods de velmenende budskaber fra Det Hvide Hus, mødte præsidenten stor modstand fra de borgere i El Paso, der var mødt op for at demonstrere i forbindelse med hans tale sent onsdag aften dansk tid. Med skilte med budskaber som »du er årsagen«, »gør noget« og »red vores by«, rettede de kritik mod præsidenten, der - ligesom de fleste af hans forgængere - har tøvet med at pille ved våbenlovgivningen i USA.

Også op til Donald Trumps tale i El Paso har der været lagt pres på præsidenten, især fra fremtrædende demokratiske politikere, og især fra demokrater, der forsøger at blive opstillet som demokratisk præsidentkandidat i 2020:

»Vi kan ikke have, at den her mand blive genvalgt i 2020. Trump har fået flammerne fra det hvide overherredømme til at blusse op. Men hans blodbad stopper her ved os«, sagde tidligere demokratisk vicepræsident Joe Biden i en tale onsdag i Burlington i Iowa. Biden, der i øvrigt satser på at blive nomineret som demokraternes kommende præsidentkandidat, fik bifald fra tilhørerne, mens den nuværende præsident på Twitter kvitterede med en beskrivelse af talen som »meeeget kedelig«.

Foruden Joe Biden har demokratiske præsidentkandidater og politiske modstandere siden weekendens to blodige masseskyderier beskyldt ham for i taler og på Twitter at have bidraget til en tone, der opildner til had og vold mod immigranter, herunder mod latinoer.

Bernie Sanders, som også deltager i kapløbet om at blive demokratisk præsidentkandidat, udtrykte under en tv-debat med andre præsidentkandidater i sidste uge, at Trump dæmoniserer en gruppe mennesker gennem sin »racisme og xenofobi«. I samme tv-debat sagde Elizabeth Warren, senator fra det demokratiske parti og endnu en deltager i spillet om demokraternes præsidentkandidatur, at Trump fremmer racisme.

Ligesom Warren og Biden forsøger demokraten Beto O’Rourke, der selv er fra El Paso, at stille sig i spidsen for demokraternes kamp for at genvinde præsidentembedet næste år. På Twitter skriver han i et svar til præsident Trump, at ofrene for skyderiet i hans hjemby mistede livet som følge af en terrorhandling, hvis inspiration har været »din racisme«.

22 people in my hometown are dead after an act of terror inspired by your racism. El Paso will not be quiet and neither will I. https://t.co/dakFPKj0vJ — Beto O'Rourke (@BetoORourke) August 7, 2019

Donald Trump har tidligere i én sammenhæng omtalt latinoer, der forsøger at komme ind i USA, som kriminelle, mordere og voldtægtsforbrydere, mens han i en anden sammenhæng har udtalt, at »had ikke har nogen plads i vores land« – og at han er »den mindst racistiske person«. Førstnævnte udtalelser er blandt andet faldet under en af hans første taler som præsidentkandidat – en tale, der fandt sted ved et kampagnearrangement i netop El Paso, Texas.

“It’s political season and the election is around the corner. They want to continue to push that racist narrative.” @ainsleyearhardt @foxandfriends And I am the least racist person. Black, Hispanic and Asian Unemployment is the lowest (BEST) in the history of the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019

Forud for de to besøg i Dayton og El Paso sagde Trump ifølge The Washington Post, at han mener, hans retorik bringer folk sammen – og dem, der kritiserer ham, gør det for at smudse ham til for egen vindings skyld. Han er dog bekymret for den stigende diskrimination af minoriteter, fortæller han.

»Jeg kan ikke lide det – om der så er tale om had fra hvide mennesker eller anden form for overherredømme-retorik«.

Cirka 85% af den voksne befolkning i USA mener, at tonen i den politiske debat er blevet mere negativ. Og et flertal af dem siger, at Trump har gjort situationen værre ifølge en ny måling fra Pew Research Center, skriver nyhedsbureauet AP.