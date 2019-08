Meget foruroligende malaria-udvikling: Trenden var aftagende, men nu har halvdelen af Burundis befolkning været ramt i år

1.800 er døde af malaria i Burundi siden starten af 2019. Det har World Health Organization (WHO) registreret, skriver The Guardian.

Siden den første uge i januar og frem til slutningen af juli er der blevet registreret næsten 6 millioner tilfælde af malaria i Burundi. I maj var tallet af døde så højt, at det næsten nåede samme niveau som Ebola-krisen i Den Demokratiske Republik Congo.

Foto: Jens Mørch Grafik, der viser Burundi i det centrale Afrika.

Det går den forkerte vej

Michael Alifrangis er lektor ved Center for Medicinsk Parasitologi, København Universitet, hvor de forsker i parasitter og infektioner. Han kalder udviklingen for foruroligende.

»Vi ved ikke helt præcis, hvorfor det går den forkerte vej i store dele af Afrika. Tilfældene vokser markant i forhold til en ellers aftagende trend. At der er 6 millioner nu, det er meget bekymrende«, siger Michael Alifrangis.

En af forklaringer på det stigende antal malariatilfælde kan være klimaet, siger han.

»Så længe der er vand og klimaforandringer, der gør, at det bliver varmere, så kan myggene bedre trives«.

Men ifølge Alifrangis kan forklaringen med klima gå begge veje. Hvis det bliver varmere, og der opstår tørke, så vil mange myg blive dræbt.

Ud over klimaet så kan myggene også ændre adfærd, fortæller Michael Alifrangis.

»Den store indsats i bekæmpelsen af malaria, blandt andet ved i stor stil at udbrede brugen af insekticid imprægnerede myggenet, kan desværre også forårsage ændret myggeadfærd. Myg som hovedsageligt stikker indenfor, hvor myggenettene jo hænger, dør, mens myg, hvis adfærd fortrinsvis er at stikke udenfor, derved selekteres«.

Vil ikke erklære nødsituation

Situationen med malaria i Burundi bliver kun værre og værre, fordi regeringen i Burundi nægter at erklære, at landets sundhedsvæsen står i en nødsituation, skriver The Guardian.

I 2017 erklærede landet ellers denne form for nødsituation i en tid, hvor der blev optalt 1.8 millioner tilfælde og 700 dødsfald. Hvilket er færre tilfælde end situationen i Burundi i dag.

Ifølge en anonym politisk kilde, som The Guardian har talt med, kan det blandt andet skyldes, at Burundi nærmer sig præsidentvalg, og den siddende præsident, Pierre Nkurunziza, der i forvejen har problemer, ikke ønsker at hans sundhedspolitik skal ses som en fiasko.