Ofre for moskéangreb er æresgæster ved muslimsk pilgrimsfærd Ofre for moskéangreb i Christchurch er blandt millioner af muslimer, der fredag begynder pilgrimsfærden hajj.

Mere end 2,5 millioner muslimer ventes at fredag at indlede den årlige pilgrimsfærd mod den hellige by Mekka i Saudi-Arabien.

Torsdag er mere end 1,8 millioner allerede ankommet til byen, anslår de saudiarabiske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Blandt dem, der vil deltage i den muslimske pilgrimsfærd hajj, vil der være omkring 200 personer, der overlevede angrebet på to moskéer i Christchurch i New Zealand i marts. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Her blev 51 personer dræbt, da en gerningsmand åbnede ild mod muslimer, der var i gang med den traditionelle fredagsbøn.

Stor regning

De overlevende fra Christchurch er særligt inviteret af den saudiarabiske kong Salman, der også vil betale for gruppens rejseomkostninger. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Regningen ventes at løbe op over en million dollar, hvilket svarer til omkring 7,5 millioner kroner.

Hvert år inviterer kongen flere hundrede personer som sine personlige gæster til at deltage i pilgrimsfærden. Og her udvælger han ofte personer, der har været ramt af en tragedie i løbet af året.

Saudi-Arabiens ambassadør i New Zealand fortæller, at kong Salman blev meget chokeret over moskéangrebene i Christchurch.

Ramt af ni kugler

En af de overlevende, der nu vil rejse til Saudi-Arabien for at deltage i pilgrimsfærden, er Temel Atacocugu.

Den 44-årige medejer af en kebabrestaurant overlevede med nød og næppe det blodige angreb for fem måneder siden.

Han blev ramt af ni kugler i venstre side af kroppen, da gerningsmanden angreb.

Men det er synet af de mange dræbte, gerningsmandens ansigt og røgen fra skydevåbnet, der stadig holder ham vågen om natten, fortæller han til AP.

Han føler, at han er blevet 'genfødt', efter at han overlevede angrebet. Og nu vil han takke gud for at have fået chancen for et nyt liv ved at gennemføre hajj i år.

Alle muslimer skal ifølge Koranen gennemføre hajj mindst én gang i løbet af deres liv, såfremt de har midlerne til det. Det er en af de fem søjler i islam, som troende muslimer skal opfylde.

ritzau