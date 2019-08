Tyfon udløste evakuering i Shanghai - mindst 13 er dræbt Mindst 13 mennesker blev lørdag dræbt og 16 savnes, efter at tyfon har ramt Kinas kyst syd for Shanghai.

Mindst 13 mennesker blev lørdag dræbt og mindst 16 savnes, efter at tyfonen Lekima ramte Kinas kyst syd for Shanghai. Huse og træer blev jævnet med jorden. Over en million mennesker er evakueret - blandt andet i Shanghai.

Ifølge de første medierapporter er over 200 huse kollapset, mens 3200 er beskadiget.

Flere tusinde flyafgange er aflyst på grund af den tropiske orkan.

Kinas vejrtjeneste havde fredag rødt alarmniveau, hvilket er det højeste, men det var lørdag ændret til orange - det næsthøjeste.

Uvejret førte også til flyaflysninger i Taiwan, og markeder og forretninger på øen blev lukket ned. Mindst ni mennesker blev kvæstet i Taiwan.

Over 250.000 indbyggere i Shanghai og 800.000 i Zhejiang provinsen er evakueret, og mindst 2,72 millioner huse i Zhejiang blev ramt af strømafbrydelser.

Foto: Str/Ritzau Scanpix

Foto: Str/Ritzau Scanpix

Shanghai Disneyland blev lukket, og en del tog blev aflyst - blandt andet maglev-højhastighedsforbindelsen, som forbinder Shanghai med en af storbyens lufthavne.

Shanghai ved Yangtze-deltaets bredder er Kinas største by med 23,4 millioner indbyggere.

På kysten i Zhejiang, hvor der ligger mange kemiske anlæg og olieraffinaderier, blev der udsendt advarsler om fare for eksplosioner, gasudslip og brande.

I september sidste år ramte tyfonen Mangkhut det kinesiske fastland og udløste evakueringer af over to millioner mennesker efter at have dræbt mindst 59 mennesker i Hongkong, Macau og i det nordlige Filippinerne.

ritzau