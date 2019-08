Mindst 57 mennesker er dræbt ved eksplosion i Tanzania

Mindst 57 mennesker er blevet dræbt ved en eksplosion i en tankbil i Tanzania, rapporterer lokale medier.

Ulykken er sket i Morogoro - 200 kilometer vest for Tanzanias hovedstad, Dar-es-Salaam.

Politiet siger, at antallet af dræbte er på mindst 57.

»De fleste af ofrene var i færd med at opsamle benzin, der lækkede fra tankbilen«, siger den regionale politichef, Willbrod Mtafungwa.

En anden ledende politimand, Steven Kabwe, siger til den lokale tv-station Azam Tv, at mange mennesker blev forbrændt ved ulykken.

»Mange forsøgte at opsamle lækket benzin, da tankbilen pludselig eksploderede«, siger øjenvidner. ifølge AP.

I områder, hvor de fleste mennesker hutler sig gennem tilværelsen for nogle få dollar om dagen, er muligheden for at samle lækket brændstof op med potter og pander en stor fristelse, selv om risikoen for brandfare er overhængende.

Eksplosioner med lækket olie og benzin fra tankbiler, der kører galt på dårlige, hullede veje i fattige områder, har tidligere kostet mange menneskeliv i flere afrikanske lande.

Den 2. juli 2010 blev mindst 230 mennesker dræbt og 196 såret ved en eksplosion i en væltet tankbil i landsbyen Sange i Sydkiwu i DRCongo, hvor de fleste så VM-fodbold. En del af ofrene var i færd med at opsamle brændstof, da eksplosionen skete.

Den 16. september 2015 blev mindst 203 dræbt og 150 andre såret, da folk forsøgte at samle olie op ved en væltet tankvogn i Maridi Sydsudan.

ritzau