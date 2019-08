Saudi-Arabien bomber separatister kort efter våbenhvile

Borgerkrigen i Yemen har i weekenden fået tilføjet endnu et blodigt kapitel, da dele af den saudiarabiskledede koalition mod houthi-oprørerne i landet vendte våbnene mod hinanden.

Efter en weekend med kampe i havnebyen Aden og anklager om kupforsøg udførte den internationale koalition anført af Saudi-Arabien søndag morgen angreb på en gruppe separatister, som hidtil har kæmpet på samme side i borgerkrigen.

Konflikten startede onsdag. Her begyndte forskellige grupper, der støtter præsident Abd-Rabbu Mansour Hadi i kampen mod houthi-oprørerne, at skændes internt.

En gruppe af separatister, der kæmper for præsident Hadi, men mest af alt ønsker et selvstændigt Sydyemen, anklagede en islamistisk gruppe, der også støtter Hadi, for at udføre et missilangreb mod en militærparade.

Lørdag aften kulminerede kampene, da separatisterne indtog præsidentpaladset i havnebyen Aden. Byen er Hadi-regeringens hovedsæde, mens den er fordrevet af landets hidtidige hovedstad Sanaa.

Den internationale koalition med Saudi-Arabien i spidsen opfordrede til, at de interne kampe holdte op, og at separatisterne trak sig.

»Det er den første operation. Den vil blive fulgt af andre«

Natten til søndag indvilgede separatisterne, der kalder sig Sydens Overgangsråd (STC), i at indgå en våbenhvile.

Men roen blev kort. Søndag morgen oplyser den internationale koalition med Saudi-Arabien i spidsen, at den har udført angreb i Aden.

På statsligt tv i Saudi-Arabien er det blevet meddelt, at koalitionen har udført angreb mod positioner, der var en trussel mod Yemens regering. Det blev ikke forklaret hvor.

»Det er den første operation. Den vil blive fulgt af andre. Sydens Overgangsråd har stadig en chance for at trække sig«, lød det fra koalitionen i en meddelelse læst højt på tv.

Den saudiarabiskledede koalition, der blandt andet støttes af USA, står svagere efter lørdagens udvikling. Det vurderer Farea al-Muslimi fra Chatham House, en britisk tænketank for internationale anliggender.

»Det er godt nyt for houthierne og virkelig dårligt nyt for saudiaraberne. Nu er det ikke længere kun houthierne, der vil vælte Hadi«, sagde han lørdag.

