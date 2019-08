Efter El Paso-skyderi: Amerikanske Walmart fjerner slukker for butiksskærme, der viser voldelige videospil. Men de fortsætter med at sælge våben

To skyderier med 31 døde, herunder det ene i El Paso, Texas, har nu fået forretningskæden Walmart til at slukke for alle udstillingsskærme med voldelige computerspil. Det river op i debatten om sammenhængen mellem voldelige spil og masseskyderier.

I den amerikanske forretningskæde Walmart slukker man midlertidigt for de skærme, der viser demonstrationer af voldelige videospil. Det sker på baggrund af de seneste skyderier i El Paso, Texas og Dayton, Ohio, skriver amerikanske The Huffington Post.

Det var netop i en af Walmarts butikker, at skyderiet i El Paso lørdag 3. august fandt sted, og det får altså nu butikskæden, der desuden sælger skydevåben, til at reagere. Kædens salg af skydevåben vil Walmart dog ikke pille ved.

På Twitter florer er et billede, hvor man kan læse Walmarts instruktioner til sine butikker. I instruktionen står der, at det er alle udstillingsskærme med voldelige videospil, der skal slukkes, herunder også jagtspil og film med voldeligt indhold.

Apparently Walmart is telling its employees to take down displays that show violent video games, specifically shooters, as well as movies and hunting videos. pic.twitter.com/2N3t4B86tf — Kenneth Shepard (@shepardcdr) 7. august 2019

»Vi har taget denne beslutning af respekt for begivenhederne i den sidste uge, og denne handling afspejler ikke en langvarig ændring i vores videospilsortiment«, siger Tara House, talsmand for Walmart til Huffington Post.

House vil ikke over for Huffington Post uddybe grunden til, at de ikke fjerner skydevåbene fra hylderne.

Amerikanerne kan købe våben i halvdelen af de omkring 4.750 Walmart-butikker, der er i USA, skriver avisen Washington Post, hvilket gør Walmart til en af USAs største forhandlere af skydevåben og ammunition.

Manglende sammenhæng

Helt tilbage i 1999, hvor to gerningsmænd dræbte 15 personer på Columbine High School, kørte den heftige debat om hvorvidt gerningsmændene var blevet inspireret af det voldeligt computerspil ’Doom’.

Med skyderierne i El Paso og Dayton er debatten om, hvorvidt voldelige computerspil fører til aggressiv adfærd og drab, blusset op igen, blandt andet fordi den amerikanske præsident Donald Trump har givet de »grusomme og makabre computerspil« en del af skylden for de blodige hændelser.

Men det er tvivlsomt, om der er en sammenhæng, vurderer professor Christopher Ferguson, der er ekspert i vold og videospil fra Stetson University i Texas.

Han udtalte tidligere på ugen til Politiken, at »der er ingen sammenhæng overhovedet mellem det at spille voldelige computerspil og massedrab, eller nogen anden form for voldsom aggressiv adfærd, uanset om det handler om vold eller mobning«.

Skyderierne i i El Paso og Dayton er blot de seneste tilføjelser til en lang liste over en skyderier i USA. Ifølge den amerikanske side Gun Violence Archive, der samler statistik om blandt andet skyderier, har der i USA været rapporteret 255 masseskyderier siden nytår.

I sagen om El Paso-skyderiet er en 21-årig mand sigtet for at have skudt og dræbt 22 mennesker. Kort før skyderiet lagde den sigtede gerningsmand et racistisk manifest op på internettet. Dagen efter blev ni personer dræbt i den amerikanske delstat Ohio, hvor den formodede gerningsmand blev skudt og dræbt af politiet under skyderiet.