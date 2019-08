Norsk politi: Angreb på moské var forsøg på terror

Politiet bekræfter, at der blev affyret flere skud ved moskéen, og at gerningsmanden har luftet højreekstremistiske holdninger på sociale medier.

Norsk politi siger ifølge nyhedsbureauet NTB, at hændelse ved en moské i byen Bærum nær Oslo lørdag var »et forsøg på en terrorhandling«.

Det siger politiet, efter undersøgelser har vist, at den mistænkte, som er først i tyverne, har ’højreekstreme holdninger’.

»Han har udtrykt støtte til Quisling (norske politiker, der samarbejdede med tyskerne under Anden Verdenskrig, red.), og han har indvandringskritiske holdninger«.

»Vi efterforsker sagen som et forsøg på en terrorhandling, fastslår fungerende enhedsleder ved Oslo politidistrikt«, Rune Skjold på et pressemøde søndag i Oslo.

Det er stadig ikke klart, hvad der nøjagtigt skete i moskéen i Norge lørdag. Politiet siger, at flere skud blev affyret, og at en mand på 65 år blev lettere såret, men at det alligevel lykkedes ham at afvæbne den mistænkte.

To våben er blevet fundet på stedet.

Den anholdte har endnu ikke ønsket at tale med politiet, så indtil nu baserer politiets teori om motivet på bevismateriale, de har fundet på blandt sociale medier.

»Vi vil gøre et nyt forsøg på af afhøre den sigtede senere i dag. Han vil sandsynligvis blive fremstillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling mandag«, siger politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby.

Han tilføjer, at politiet ønsker, at den sigtede undersøges af sagkyndige, og at deres vurdering afventes.

Hyldede moske-skyder

Politiet har i weekenden undersøgt den mistænktes aktiviteter på internettet. Her står det klart, at han blandt andet har rost gerningsmanden bag masseskyderiet i El Paso i sidste uge.

Ifølge den norske avis Aftenposten sendte den anholdte et indlæg på et netforum for højreradikale i timerne før angrebet på moskeen.

Her skrev den unge nordmand, at hans tid var kommer og han var udvalgt af »Sankt Tarrant« - det er formentlig en reference til Brenton Tarrant, der er sigtet for at havde dræbt 51 mennesker i to moskeer i Christchurch på New Zealand i marts.

Den anholdte fra Oslo skriver i samme indlæg, at han håber, at racekrigen nu kan blive til virkelighed.

Statsminister: Vi slår ring om muslimsk miljø

Den anholdte er sigtet for drabsforsøg og sigtet for drab på en ung kvinde, som blev fundet død i en lejlighed efter angrebet i moskéen. Kvinden og manden kendte hinanden, men politiet vil ikke oplyse noget nærmere om deres relation.

»Vi efterforsker det som et muligt drab. Den døde kvinde er ung og blev fundet i den lejlighed, hvor den mistænkte bor«, siger Rune Skjold.

Statsminister Erna Solberg siger, at den norske befolkning sammen må bekæmpe islamfjendtlige holdninger. Solberg deltager søndag i fejringen af den muslimske eid-højtid på Thon Hotel i Sandvika.

»Angrebet på moskéen i Bærum skaber frygt og uro. Vi slår ring om vort muslimske miljø, når de går til bøn i dag«, skriver Solberg på Twitter.

