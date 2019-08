Britisk premierminister vil straffe vold og drab hårdere

Den britiske premierminister, Boris Johnson, overvejer at skærpe strafferammen for alvorlige volds- og sexforbrydelser og har udbedt sig en gennemgang af straffene for den type forbrydelser.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Vi har alle set eksempler på, at voldtægtsmænd og mordere bliver sat fri for tidligt, eller at folk begår overgreb igen, så snart de er løsladt«, siger den konservative Johnson i en erklæring.

»Det stopper nu. Vi ønsker dem fanget, spærret inde, straffet og rehabiliteret ordentligt«, lyder det videre.

Mandag vil Johnson drøfte sin plan med ledende politifolk.

Siden han i sidste måned blev valgt som afløser for Theresa May, har Johnson haft fokus på indenlandske temaer som eksempelvis lov og orden.

Det har forstærket spekulationer om, at Boris Johnson overvejer at udskrive parlamentsvalg, efter at Storbritannien har forladt EU. Det er planlagt til at ske den 31. oktober.

ritzau