Gummikugler, tåregas, knippelsuppe, kasteskyts og brandbomber: Demonstranter og politi i Hongkong optrapper gadekampene

På tiende uge var Hongkong søndag aften og natten til mandag præget af voldsomme demonstrationer, som fik voldsspiralen til at eskalere yderligere.

Politiet optrådte betydeligt mere aggressivt end tidligere, samtidig med at en hård gruppe af demonstranter smed brandbomber mod betjente.

Dermed ser den politiske uro i Hongkong ud til at blive endnu mere uforsonlig og hårdført.

Ved de nye uroligheder søndag aften trængte betjente ind på en metrostation, hvor de på klos hold affyrede gummikugler direkte ind i en flok demonstranter.

Videooptagelser delt på de sociale medier viser dramatiske scener, hvor kampklædte betjente på metrostationen hævede deres geværer og affyrede adskillige skud mod demonstranterne, som panisk og skrigende forsøgte at flygte ned ad en rulletrappe.