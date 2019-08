Konservativ vinder præsidentvalg i Guatemala i fjerde forsøg

Guatemalas konservative præsidentkandidat, Alejandro Giammattei, vandt søndagens afgørende valgrunde i landet. Dermed afløser han den nuværende præsident, Jimmy Morales, til januar.

Det oplyser valgmyndigheden i det mellemamerikanske land tidligt mandag morgen dansk tid ifølge flere nyhedsbureauer.

»Målet er opfyldt«, siger Giammattei ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han indrømmer, at vælgernes opbakning giver ham 'en klump i halsen', efter at han tre gange tidligere har tabt forsøg på at blive præsident.

Med cirka 95 procent af stemmerne talt op havde han omkring 59 procent af stemmerne, mens den socialdemokratiske modkandidat, tidligere præsidentfrue Sandra Torres, bakkes op af omkring 41 procent.

Valgdeltagelsen er endnu ikke oplyst, men den lader til at have været 'ekstremt lav', rapporterer nyhedsbureauet AP fra hovedstaden, Guatemala City.

Politikerlede og korruption

Guatemalas kommende præsident skal styre et land, hvor over halvdelen af befolkningen anses som fattige, og hvor udbredt kriminalitet og arbejdsløshed har fået hundredtusindvis af borgere til at forlade landet og sætte kurs mod USA.

Udbredt politikerlede og især den manglende bekæmpelse af korruption er ifølge nyhedsbureauet Reuters også årsag til, at mange indbyggere søger væk.

Den 63-årige Giammattei lovede at stå i spidsen for en 'ærlig' regering, da han søndag afgav sin stemme.

»Vi vil bekæmpe korruption fra den første dag«, sagde han.

Giammattei, der er uddannet læge, repræsenterer partiet Vamos. En sklerose-sygdom gør, at han bevæger sig omkring med krykker.

Han er en arg modstander af ægteskab mellem personer af samme køn og kvinders ret til abort og tilhænger af traditionelle familiemønstre og dødsstraf.

ritzau