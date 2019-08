Jeffrey Epstein – den mystiske pædofile milliardær, der døde lidt for belejligt

Ingen ved, hvordan Jeffrey Epstein blev så rig, at han kunne købe en ø og et Boeing-fly. Ingen undrede sig over, at han var så glad for unge piger. Nu spørger alle, hvad han vidste, da han begik selvmord. For hans død kommer belejligt.