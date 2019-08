»Det ville være bedre for hele verden«: Præsident vil redde klimaet på toilettet

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, mener at have svaret på, hvordan vi redder kloden fra klimaforandringerne. Vi skal bare spise og skide mindre, siger han efter at have været under kritik for en miljøpolitik, der har fået afskovningen i Amazonas til at eksplodere.