Konflikten i Hongkong eskalerer efter blodig nat: Demonstranter lammer internationalt finanscentrum og trafikknudepunkt

Lufthavnen i Hongkong aflyser alle flyafgange, efter at demonstranter for fjerde dag i træk havde forsamlet sig i terminalbygningerne.

Ledelsen af den internationale lufthavn i Hongkong har mandag eftermiddag lokal tid besluttet at aflyse alle flyafgange fra Hongkong.

Det sker, efter at demonstranter for fjerde dag i træk havde samlet sig i lufthavnens terminaler for at protestere mod bystyrets politiske ledelse.

I en meddelselse sagde ledelsen for lufthavnen ifølge nyhedsbureuaet AP, at demonstrationerne »i alvorligt grad« havde forstyrret arbejdet i lufthavnen, samtidig med at adskillige medier berettede, at flere tusinde demonstranter mandag havde forsamlet sig i blandt andet afgangshallen.

Lammelsen af lufthavnen er endnu en eskalering af den politiske uro, idet den internationale lufthavn i Hongkong med omkring 75 millioner rejsende årligt er en af verdens travleste.

Suspenderingen af alle flyafgange er et hårdt slag mod Kina og den pro-kinesiske ledelse i Hongkong, idet lufthavnen også er et symbol på Hongkongs status som et af de største finanscentre i verden.

Samtidig kommer lammelsen efter en nat, som har været den hidtil blodigste i den konflikt, der nu har varet i ti uger.

Natten til mandag stødte politi og demonstranter igen sammen, og politiet optrådte mere brutalt end på noget tidligere tidspunkt i konflikten. Bl. a. affyrede politiet gummikugler direkte ind i en mængde demonstranter og anvendte også for første gang tåregas mod demonstranter i gangene nede i en underjordisk metrostation.

Videoptagelser videregivet på de sociale medier viser desuden, hvordan betjente natten til mandag i flere tilfælde slog løs på demonstranter med bl. a. knipler, selv om demonstranterne lå ned og ikke viste tegn på at gøre modstand.

Demonstrationerne i lufthavnen skulle egentlig være afsluttet søndag, men mange valgte mandag at fortsætte som en protest imod politiets opførsel.

En af demonstranterne, Hilary Lo, sagde til avisen The Guardian, at politiet er kommet helt ud af kontrol.

»Jeg forstår ikke, hvordan nogen kan tolerere en sådan form for politibrutalitet«, sagde han.

Shocking footage of #HongKong riot police charging into a subway station pursuing pro-democracy activists and firing into them at point blank range. I’ve seen police being provoked here but I’m speechless. Carrie Lam says no police inquiry needed they’re investigating themselves. pic.twitter.com/R61BytE6ft — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) August 11, 2019

Det er uvist, hvor lang tid lufthavnen i Hongkong vil være lukket ned.

Hongkongs store nationale flyselskab Cathay Pacific oplyste efter meddelelsen om lukningen, at selskabets flyafgange vil være indstillet indtil i hvert fald tirsdag morgen.

Foreløbig har myndighederne ikke reageret på lammelsen, men tidligere mandag sammenlignede den kinesiske regering i en særdeles hård udtalelse demonstrationerne i Hongkong med terror.

»Hongkongs yderliggående demonstranter har gentagne gange anvendt ekstremt farlige metoder til at angribe politiet, hviket udgør en meget voldelig forbrydelse og også viser, at de første tegn på terror er ved at dukke op«, sagde Yang Guang, der er talsmand for den kinesiske regerings særlige kontor for Hongkong, på et pressemøde ifølge flere medier.

Ved at anvende ordet terror optrapper den kinesiske ledelse retorikken, idet det er et ord, som ledelsen ellers tidligere mest har anvendt til at beskrive eksempelvis separatister i Xinjiang-regionen, hvor de kinesiske myndigheder de seneste år har interneret flere hundredetusinde muslimer i såkaldte genopdragelseslejre.

Som et tegn på, hvad der måske er i vente, havde politiet i Hongkong mandag inviteret flere journalister til at overvære en fremvisning af nye vandkanoner, som politiet har indkøbt.