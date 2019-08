Trump: Denne Hongkong-ting er en meget svær situation - meget svær

FOR ABONNENTER

Den amerikanske præsident Donald Trump undlader at give sin fulde opbakning til de tusinder af demonstranter, som i Hongkong kæmper for mere politisk frihed og demokrati. Præsidentens tilbageholdenhed skyldes angiveligt, at han ikke ønsker at åbne en ny front oven i den i forvejen eskalerende handelskrig med Kina.