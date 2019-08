Voldsomt brexitopgør fortsætter : Det kan ende med et »formindsket og indadvendt lille England«

Det voldsomme brexitopgør fortsætter i Storbritanniens konservative regeringsparti.

Premierminister Boris Johnson siger, at Bruxelles og modstandere af brexit i det britiske parlament er gået sammen i 'en frygtelig kollaboration', som vil tvinge Storbritannien frem mod en udtræden af EU uden nogen aftale.

Udtalelserne kommer, efter den tidligere konservative finansminister Philip Hammond har kaldt Johnsons kurs i forhold til forhandlinger med EU for 'ødelæggende'.

Hammond trådte tilbage fra sin post, da Johnson var blevet valgt som ny partileder og premierminister.

»De udviser overhovedet ingen kompromisvilje i Bruxelles i forhold til en udtrædelsesaftale. Det frygtelige er, at desto mere dette fortsætter, desto mere sandsynligt er det selvfølgelig, at vi vil blive tvunget til at forlade EU uden en aftale.

Johnson fremsatte udtalelsen på Facebook i en seance, hvor han besvarede direkte spørgsmål fra offentligheden.

No-deal vil være et forræderi

Hammond har sagt, at en udtræden af EU uden en aftale er et forræderi over for den beslutning, som blev truffet ved EU-folkeafstemningen i 2016.

»Der er ikke noget folkeligt eller parlamentarisk mandat for et 'no-deal brexit. De fleste vælgere ønsker en udtræden af EU i god ro og orden«, siger Hammond i et indlæg i avisen The Times.

» No-deal er et forræderi af resultatet fra folkeafstemningen. Det må ikke ske«, skriver den tidligere finansminister, som advarer om, at Johnsons kurs kan forvandle Storbritannien til et »formindsket og indadvendt lille England«.

Hammond siger videre, at der er sket et stort kurskifte i den britiske regerings i forhold til grænseproblemerne i Nordirland, hvor der nu stilles krav, som EU aldrig ville kunne gå ind på.

»Nu er tiden inde til, at vor regering viser vilje til virkelige forhandlinger med EU«, siger Hammond videre i sin kritik af Johnsons linje.

Parlamentsformanden John Bercow siger i en separat erklæring, at han vil kæmpe med alt, hvad han har for at forhindre, at Johnson suspenderer parlamentet for at gennemtvinge et no-deal brexit imod parlamentsmedlemmernes ønske.

ritzau