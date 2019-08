Seks betjente meldes ramt af skud i Philadelphia

Seks politibetjente i Philadelphia i den amerikanske delstat Pennsylvania er onsdag blevet ramt af skud under en narkorazzia i en ejendom i den nordlige del af byen.

Ingen af betjentene er kommet alvorligt til skade, og deres tilstand beskrives som stabil af byens politi ifølge flere medier.

Da betjentene med en ransagningskendelse stormede op ad en trappe i huset blev de beskudt af en mand, som befandt sig nedenunder med en AK-47 militærriffel, som han affyrede op gennem et loft.

Politiet besvarede ilden. Adskillige betjente flygtede ud af huset gennem vinduer og døre.

Gerningsmanden er natten til torsdag dansk tid ikke pågrebet eller uskadeliggjort, og situationen er fortsat 'aktiv'.

To betjente, som ikke nåede at slippe ud af ejendommen, da skyderiet begyndte omkring klokken 16.30 lokal tid, er blevet reddet ud af en specialenhed efter at have været fanget på stedet i fem timer sammen med den mistænkte gerningsmand.

Ifølge tv-stationen NBC News er manden 'kraftigt bevæbnet'.

Forhandlere fra politiet forsøger at overtale den mistænkte person til at overgive sig.

»Vi har en meget ustabil situation, der udspiller sig«, siger politikommissær Richard Ross til NBC News.

Han tilføjer, at der 'ikke er tegn på', at den bevæbnede mand frivilligt vil lægge våbnene fra sig.

»Jeg er en smule vred over, at nogen har så megen ildkraft«, siger Philadelphias borgmester, Jim Kenney.

Ifølge NBC har politiet anholdt en mulig medsammensvoren.

Tv-optagelser fra stedet viser betjente, der søger dækning bag biler i et boligkvarter, hvor flere gader er blevet afspærret.

Desuden er en del af Temple University, der ligger i nærheden, under såkaldt lockdown. Det vil sige, at ingen kan forlade eller bevæge sig ind i bygningerne.

En person i området fortæller til NBC Philadelphia, at hun hørte en serie af skud blive affyret, inden politiet ankom til stedet. Det føltes som 'krig', siger kvinden.

På Twitter og andre sociale medier advarer politiet folk om at holde sig væk fra området.

Ritzau