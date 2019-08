Hongkong: Trump tilbyder at mødes med Kinas præsident

FOR ABONNENTER

Efter hidtil at have undgået at tage stilling til konflikten i Hongkong kommer den amerikanske præsident, Donald Trump, nu med en direkte opfordring til Kinas præsident, Xi Jinping, om at finde en løsning på den politiske uro, og Trump tilbyder derudover Xi Jinping en hjælpende hånd ved at foreslå et nyt topmøde mellem de to.