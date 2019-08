Seks EU-lande tager imod migranter fra omstridt redningsskib

Seks EU-lande har torsdag meldt sig klar til at tage imod 147 migranter fra det spanske redningsskib 'Open Arms'.

Det siger Italiens premierminister, Giuseppe Conti.

»Frankrig, Tyskland, Rumænien, Portugal, Spanien og Luxembourg har meddelt, at de er klar til at tage imod migranterne«, skriver Conte i et brev til den højreorienterede, indvandringskritiske indenrigsminister, Matteo Salvini.

Salvini har nægtet at lade migranterne lægge til kaj i Italien.

'Open Arms' har kastet anker i Middelhavet ved den italienske ø Lampedusa.

Smuldrende samarbejde

Det spanske redningsskib har givet ny næring til en politisk krise i Italien.

Conte skriver til Salvini, at indenrigsministerens afvisning af at lade migranterne gå i land er den seneste af flere udmeldinger, som premierministeren 'ikke kan acceptere'. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Salvinis parti, Lega, dannede sidste år overraskende regering med Femstjernebevægelsen, som Luigi Di Maio står i spidsen for.

Samarbejdet er dog for alvor ved at smuldre. Fredag i sidste uge stod Lega som afsender på en pressemeddelelse, hvor partiet gjorde det klart, at det fremsætter en mistillidserklæring til regeringen.

