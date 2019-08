Gibraltar har frigivet det iranske tankskib "Grace 1" Det amerikanske justitsministerium havde tidligere forsøgt at blokere frigivelsen af det iranske tankskib.

Gibraltar har frigivet det iranske tankskib 'Grace 1', skriver avisen Gibraltar Chronicle.

En højesteretsdommer i Gibraltar har torsdag ophævet ordren om tilbageholdelse af skibet, men det er ikke umiddelbart klart hvorfor.

Det amerikanske justitsministerium havde ellers i sidste øjeblik forsøgt at blokere frigivelsen af det iranske tankskib, som blev opbragt ved Gibraltar af britiske styrker 4. juli.

»USA's justitsministerium har ansøgt om at opbringe 'Grace 1' på baggrund af beskyldninger, som nu bliver drøftet«, oplyste Gibraltars regering i en udtalelse.

The Gibraltar Chronicle citerede højesteretsdommeren Anthony Dudley for en udtalelse om, »at hvis ikke det var for USA's beslutning i sidste øjeblik, så ville skibet være sejlet«.

Det iranske skib blev opbragt grundet mistanke om at skibet skulle levere olie til Syrien i strid med EU's sanktioner mod landet.

At opbringe et skib vil sige at tilbageholde det - enten i forbindelse med krig eller for at undersøge det og eventuelt for at beslaglægge lasten.

Sagen om 'Grace 1' er en af en række sager, der har øget spændingerne mellem Iran og Storbritannien.

ritzau