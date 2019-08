Trump giver psykisk syge skylden for masseskyderier: »Vi vil ikke have, at sindssyge personer ejer skydevåben« Trump mener, at flere institutioner til psykisk syge er en måde at afhjælpe de mange masseskyderier i USA.

USA's præsident, Donald Trump, støtter idéen om baggrundstjek af personer, der vil købe skydevåben. Det siger han til journalister i Morristown i delstaten New Jersey natten til fredag dansk tid. Samtidig siger han, at de ansvarlige for de seneste masseskyderier i USA var psykisk syge. Derfor bør der ifølge Trump blive bygget flere institutioner til psykisk syge i USA for at løse problemerne med masseskyderier i landet. Præsidenten har talt med flere republikanske politikere om, hvordan problemet med masseskyderier skal løses, og 'de vil ikke have, at sindssyge personer, farlige personer, slemme personer har skydevåben', siger han. »Vi vil ikke have, at sindssyge personer ejer skydevåben. Det er dem, der trykker på aftrækkeren. Det er ikke skydevåbenet, der gør det. Det er dem. Så vi må se meget seriøst på psykisk sygdom«, siger Trump.