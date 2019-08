Hvorfor køber vi det ikke bare? Trumps drøm om Grønland er en brik i det store geopolitiske matadorspil

FOR ABONNENTER

Det er et led i det store geopolitiske matadorspil, når præsident Donald Trump lufter tanken om, at USA køber Grønland, og det handler om at sikre, at USA bevarer sin indflydelse på verdens største ø. Sådan lyder det fra ekspert i sikkerhedspolitik Mikkel Vedby Rasmussen, der er dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.