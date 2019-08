Kvinder demonstrerer mod politiets sexovergreb i Mexico Hundredvis protesterede fredag mod Mexicos politi i demonstrationen »De beskytter os ikke, de voldtager os«.

Hundredvis af kvinder gik fredag aften på gaden i den mexicanske hovedstad, Mexico City, indhyllet i lyserød spraymaling og glimmer.

Her protesterede de for anden gang denne uge mod politiet i Mexico, som de seneste uger er blevet anklaget for en række voldtægter og seksuelle overgreb mod kvinder i landet.

Demonstranterne protesterer under sloganet: 'De beskytter os ikke, de voldtager os'.

I kor råbte de mange hundrede kvinder slagord som 'voldtægtsbetjente', og 'mine venner beskytter mig, I gør ikke'.

Denne uge har en domstol i Mexico City indledt en sag mod en politibetjent, der anklages for at have voldtaget en 16-årig pige i et museum i byen.

I en anden sag har en 17-årig pige anklaget fire betjente for at have voldtaget hende i en politibil tidligere på måneden.

I denne sag har anklagemyndigheden dog sagt, at der er en række uoverensstemmelser i hendes anklager.

Protesten er blevet kaldt 'glimmer protesten', efter at demonstranterne hældte pink glimmer ud over politichefen i Mexico City ved en lignende demonstration tidligere på ugen.

Hærværk flere steder i byen

Flere demonstranter har fredag aften begået hærværk mod flere offentlige steder i Mexico City i forbindelse med protesterne.

En gruppe smadrede ruder og ødelagde porte ved en busstation i byen.

Andre demonstranter fortsatte til en lokal politistation. Her smadrede de flere ruder og antændte en brand på bygningens anden etage.

Demonstranternes vrede gik også ud over uafhængighedsstatuen - kendt som El Ángel de la Independencia - som står i hjertet af byen.

Flere demonstranter skrev 'satans svin' med spraymaling på statuens fundament.

Claudia Sheinbaum, som er den første kvindelige borgmester i Mexico City, har tidligere på ugen kaldt demonstrationerne 'en provokation', skriver britiske Independent.

ritzau