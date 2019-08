Iransk olietanker forlader Gibraltar under nyt navn trods protester fra USA

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

En iransk olietanker har sent søndag aften forladt havnen i Gibraltar efter at have været tilbageholdt i det britiske oversøiske territorie siden begyndelsen af juli. Det viser data over skibstrafikken i området, skriver nyhedsbureauet Reuters. På trods af protester fra det amerikanske justitsministerium besluttede højesteret i Gibraltar torsdag, at olieskibet skulle frigives. Dagen efter udstedte USA en arrestordre på skibet, men den valgte Gibraltar ikke at efterkomme. De amerikanske myndigheder har sat skibet i forbindelse med Irans Revolutionsgarde, som i USA er opfattet som en terrororganisation. Derfor har USA krævet skibet tilbageholdt og lasten, der består af mere end to millioner tønder råolie, beslaglagt. Olietankeren blev opbragt med hjælp fra britiske marinesoldater 4. juli. Det skete efter mistanke om, at skibet var på vej med råolie til Syrien i strid med EU's sanktioner. Iran har afvist, at det er tilfældet og krævet skibet frigivet. Nyt navn malet på skroget Søndag blev det iranske flag på olietankeren hejst, ligesom at skibet fik et nyt navn malet på skroget. Således ændrede fartøjet navn fra 'Grace 1' til 'Adrian Darya-1'. Ifølge nyhedsbureauet AP viser trafikdata, at olietankeren styrer langsomt mod sydøst, hvor en række internationale farvande skiller Marokko og den sydlige spids af Den Iberiske Halvø. Skibets destination er ikke kendt. Spændingerne mellem USA og Iran er taget til, siden den amerikanske præsident, Donald Trump, sidste år trak USA ud af atomaftalen med Iran. USA besluttede i den forbindelse at genindføre en række sanktioner mod Iran, som i høj grad har påvirket landets olieeksport. ritzau