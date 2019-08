Epstein skrev testamente to dage før sit selvmord Jeffrey Epstein, der var sigtet for seksuelle overgreb mod mindreårige, efterlader 3,9 milliarder til en fond.

Den vanærede amerikanske finansmand Jeffrey Epstein skrev to dage før sin død et testamente, som viser, at han efterlader sig 578 millioner dollar. Det skriver avisen the New York Post.

Beløbet svarer til næsten 3,9 milliarder kroner.

Den 66-årige Epstein, der var sigtet for at have betalt mindreårige piger for seksuelle ydelser og risikerede op til 45 års fængsel, hængte sig i en fængselscelle på Manhattan i New York 10. august. Her afventede han sin retssags begyndelse.

To dage tidligere, 8. august, underskrev han et 21 sider langt testamente. Testamentet er registreret ved retsmyndigheder på De Amerikanske Jomfruøer i Caribien, hvor Epstein angiveligt ejede en privat ø.

Hele formuen overdrages til en fond

hans formue bliver overdraget til en fond - 'The 1953 Trust' - der henviser til hans fødeår, skriver New York Post. Avisen har lagt en kopi af testamentet ud på sin hjemmeside.

Det er uvist, hvem der bestyrer fonden, og der optræder ikke andre arvinger i testamentet.

Det kan ifølge finansmediet Bloomberg News gøre det vanskeligere for Epsteins påståede ofre at lægge sag an mod dødsboet.

Adskillige kvinder har sagsøgt Epstein med krav om erstatning for seksuelle overgreb.

Ifølge testamentet havde Epstein godt 56,5 millioner dollar i kontanter, aktier for over 300 millioner dollar og obligationer for godt 14 millioner dollar.

Desuden rådede han ifølge testamentet over seks luksusejendomme. Deriblandt i Paris, Florida og New York. Ydermere er der nævnt aktiver for over 18 millioner dollar i form af fly, biler og både.

Samtidig med oplysningerne om hans testamente offentliggjorde The New York Times mandag nye detaljer om Epsteins sidste dage i Metropolitan Correctional Center på Manhattan.

Anonyme kilder fortæller til avisen, at milliardæren afskyede sin utøjsbefængte celle så meget, at han betalte advokater for at mødes med ham i op til 12 timer om dagen i et andet lokale i fængslet.

Kun sjældent vaskede han sig, og han foretrak at sove på cellens gulv frem for i sin seng.

En retsmedicinsk undersøgelse har fastslået, at Jeffrey Epstein tog livet af sig selv.

Det amerikanske justitsministerium og forbundspolitiet FBI efterforsker, hvordan en af landets mest profilerede indsatte var i stand til at begå selvmord få uger efter et angiveligt tidligere forsøg på at tage livet af sig selv.

