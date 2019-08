Ti migranter hopper over bord fra omstridt redningsskib

I alt ti migranter er tirsdag hoppet over bord fra redningsskibet 'Open Arms' i et forsøg på at svømme til den italienske kyst.

Det oplyser den spanske hjælpeorganisation, der driver skibet.

'Open Arms' har befundet sig på havet i 19 dage og har stadig næsten 100 migranter om bord. Forholdene på skibet er af den spanske hjælpeorganisation blevet beskrevet som 'ubærlige'.

Skibet ligger blot få hundrede meter fra den italienske ø Lampedusas kyst.

På Twitter skriver organisationen, at der ikke er styr på situationen.

»Ni personer har kastet sig selv i vandet i et desperat forsøg på at nå Lampedusas kyst. Vores livreddere og italienske kystvagter forsøger at redde dem. Situationen er ude af kontrol«, lyder det.

Tidligere tirsdag lød det, at én migrant var hoppet over bord.

'Open Arms' er blevet et omstridt emne i Italien.

Her har landets indvandringskritiske indenrigsminister, Matteo Salvini, indtil videre nægtet at lade skibet lægge til kaj.

I weekenden gik han modstræbende med til at lade 27 migrantbørn fra skibet komme i land. I et brev til premierminister Giuseppe Conti skrev Salvini, at han ville lade de 'påståede' mindreårige forlade skibet.

Også selv om 'det er i modstrid med min politik', lod han forstå.

Matteo Salvini er berygtet for sin hårde linje over for migranter, der forsøger at sejle fra Nordafrika til Italien.

Regeringen, der består af Salvinis højredrejede parti Lega og den populistiske Femstjernebevægelse, er ved at gå i opløsning.

Det er fremskyndet af Salvini, der kræver valg. Kommer det, ser hans parti ifølge målinger ud til at blive den store vinder.

Premierminister Conte taler tirsdag klokken 15 i Senatet om regeringskrisen.

