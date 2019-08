Danske politikere: Vis noget respekt, bliv hellere væk

De Konservatives ordfører for Grønland, Rasmus Jarlov, undrer sig over, at USA's præsident, Donald Trump, har valgt at udskyde et planlagt statsbesøg i Danmark.

»Som dansker (og konservativ) er det meget svært at forstå. Uden nogen grund antager Trump, at (en autonom) del af vores land er til salg, skriver han på Twitter tidligt onsdag morgen.

»Og så aflyser han på fornærmende vis et besøg, som alle var ved at forberede, fortsætter han.

»Er dele af USA til salg? Alaska? Vis noget respekt, tak«.

Natten til onsdag dansk tid skrev Trump overraskende på Twitter, at han alligevel ikke har tænkt sig at besøge Danmark fra den 2. til 3. september, som det ellers var planlagt.

Som årsag angiver Trump, at statsminister Mette Frederiksen (S) har afvist at drøfte et muligt salg af Grønland til USA.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører og næstformand, Søren Espersen, skriver på Twitter, at han ikke ser nogen grund til at Trump finder en ny dato for besøget.

»Så hr. præsident. Du har valgt at udskyde dit besøg i Danmark. Hvorfor ikke bare aflyse? Vi har travlt med andre ting«, skriver han.

Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, kalder USA's præsidents beslutning om at udskyde statsbesøget for udiplomatisk.

»Man kan sige meget om Trump, men diplomatisk er han ikke«, skriver hun på Twitter.

Også den tidligere justitsminister for Venstre, Søren Pind, kommenterer Trumps beslutning på Twitter:

»Men hr. præsident... du kunne købe Sverige?«

ritzau