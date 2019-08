USA's underskud kan stige til 1000 milliarder dollar i 2020

USA's underskud på statsbudgettet kan stige til 1000 milliarder dollar i 2020, svarende til 6700 milliarder kroner.

Den amerikanske kongres' uafhængige økonomiske kontor, CBO, har hævet sin estimering af underskuddet på statsbudgettet for finansårene 2019, der slutter 30. september i år, og 2020, skriver CNN.

Inden 30. september vil underskuddet være på 960 milliarder dollar, svarende til 6456 milliarder kroner, og altså en billion - 1000 milliarder - dollar i finansåret 2020.

CBO havde tidligere estimeret underskuddet til at stige til 896 milliarder dollar inden 30. september og 892 milliarder dollar i finansåret 2020.

Dermed har CBO hævet sin estimering med 108 milliarder dollar, svarende til 726 milliarder kroner for finansåret 2020.

Tidligere på måneden meddelte det amerikanske finansministerium, at statsbudgetunderskuddet havde nået 867 milliarder dollar for årets første ti måneder. Det er en stigning på 27 procent i forhold til samme periode sidste år.

»Den økonomiske udsigt er udfordrende«, siger CBO's direktør, Phil Swagel.

»Statsunderskuddet, der i forvejen er historisk højt, er på en uholdbar kurs og er estimeret til at blive endnu højere efter 2029«.

Swagel begrunder det med en aldrende befolkning, stigning på sundhedsvæsenets udgifter og stigende renteudgifter.

For at undgå at underskubbet løber løbsk, anbefaler Swagel, at politikerne skal lave store ændringer på skattepolitikken, nedbringe udgifterne og gøre indtægterne større, end de er under den nuværende politik.

USA's statsunderskud er vokset under Donalds Trumps præsidentperiode, blandt andet på grund af de skattenedsættelser på 1500 milliarder dollar, svarende til 10.085 milliarder kroner, som Trump indførte i 2017, vurderer CBO.

Derudover er det offentlige forbrug steget med flere hundrede milliarder dollar de seneste to år, skriver CNN.

ritzau