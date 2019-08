I Cape Town er livet præget af mord, narko og ninjasten

Sydafrikas næststørste by er så plaget af kriminalitet, at hæren er sat ind mod banderne. 25 år efter apartheids fald har landet verdensrekord i ulighed, og bilister lærer at passe på mord og kidnapninger, når de stopper for rødt. Og i de fattigste områder tæller familierne deres døde.