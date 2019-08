Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Trump beskylder amerikanske jøder for at være illoyale, og soler sig i at blive kaldt 'Israels konge' Hvis I stemmer på Demokraterne er i illoyale over for Israel og det jødiske folk, siger Trump til USA's jøder.