De er ikke velkomne i Folketingssalen: Men i New Zealand mader parlamentets formand baby under debat

I New Zealand hyldes parlamentets formand for at made en måned gammel baby under debat.

Hele Danmark lærte baby Ester Marie at kende, da hun var med sin mor på arbejde tilbage i marts.

Ester Maries mor, Mette Abildgaard (K), er nemlig folketingsmedlem for de Konservative, og da folketingets daværende formand Pia Kjærsgaard opdagede, at der var en baby i folketingssalen, blev hun bedt om at gå.

Mette Abildgaard var rystet, og babydebatten blev taget op i folketingets øverste ledelse, Præsidiet, som slog fast, at babyer ikke er velkomne i Folketingssalen.

I New Zealands parlament har de en noget anderledes tilgang til babyer. Formand, Trevor Mallard, valgte nemlig at sidde med parlamentsmedlem Tamati Coffeys baby i armene i går, mens han styrede en debat i repræsentanternes hus.

»Normalt er det kun formanden, der sidder i denne stol, men i dag sidder der en VIP sammen med mig«, skrev Trevor Mallard på sin twitterprofil og lykønskede de nybagte forældre.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019





På de sociale medier har flere hyldet Trevor Mallard for sin åbenhed. En bruger skriver:

»Tak, fordi du normaliserer familien. Vi har brug for at se mere af den slags. Arbejdspladser bør tilpasse sig for at fremme sådan en adfærd«.

Der er dog ikke kun positive tilbagemeldinger på de sociale medier, og nogle brugere mener ikke at babyer hører til på arbejdspladsen, ligesom andre kommenterer negativt på, at den lille dreng har to fædre.

I parlamentet var der dog god stemning, og flere medlemmer havde stor glæde af besøget.

Medlem af parlamentets grønne parti Gareth Hughes lagde et billede op på Twitter af babyen, der bliver løftet op af sin storsmilende far Tamati Coffey.

»Dejligt at have en baby i parlamentet, og sikke en smuk en«, skrev han på Twitter.

Lovely to have a baby in the House, and what a beautiful one @tamaticoffey pic.twitter.com/EP6iP9eQES — Gareth Hughes (@GarethMP) August 21, 2019

Til det New Zealandske medie Newshub sagde den nybagte far, at han kunne mærke opbakning og følte sig støttet af sine kollegaer i hele parlamentet.

Sidste år skrev New Zealands premierminister Jacinda Ardern, historie, da hun blev den første verdensleder i næsten 30 år, som har fået et barn under sit embede. Senere trak hun mange overskrifter, da hun tog sin tre måneder gamle datter med til generalforsamling i FN i New York.