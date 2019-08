Nordkorea: USA's udenrigsminister er gift for forhandlinger Udenrigsminister Mike Pompeo er en »giftig plante« i atomforhandlinger, siger Nordkoreas udenrigsminister.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, er en 'giftig plante' i de fortsatte atomforhandlinger mellem Nordkorea og USA.

Det siger Nordkoreas udenrigsminister, Ri Yong-ho, efter at Pompeo over for en række amerikanske medier har understreget, at USA vil opretholde »lammende sanktioner« mod regimet i Pyongyang, medmindre man går med til ubetinget atomnedrustning.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge Ri Yong-ho er Nordkorea parat til at »ødelægge den absurde drøm«, der eksisterer i USA om at gennemtvinge regimeforandringer.

Mike Pompeos fremfærd gør det ikke nemmere at genoptage seriøse forhandlinger, lyder det fra Nordkorea.

Tidligere på ugen lød der ellers optimistiske toner fra den amerikanske udsending til Nordkorea, Stephen Biegun, der gjorde det klart, at USA er klar til at genoptage forhandlingerne.

Biegun udtalte sig, dagen efter USA og Sydkorea afsluttede en række fælles militærøvelser.

Nordkorea har længe kritiseret øvelserne for at være en generalprøve på en fremtidig invasion af det hermetisk lukkede land.

ritzau