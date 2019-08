Putin-modstander er på fri fod efter 30 dage i fængsel Oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj blev fængslet i sommer for at opfordre til demonstrationer i Moskva.

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er fredag løsladt efter 30 dage i fængslet.

Det oplyser hans talskvinde på Twitter.

Navalnyj er den formentlig mest kendte oppositionspolitiker i Rusland. Han har været fængslet gentagne gange.

Han blev fængslet i sidste måned for at bryde Ruslands love for demonstrationer.

Han havde opfordret folk til at gå på gaden i det centrale Moskva for at protestere over, at en række kandidater fra oppositionen ikke må stille op ved et lokalvalg i næste måned.

Navalnyj har ofte rettet sin kritik mod præsident Vladimir Putin, som han beskylder for at misbruge sin magt.

ritzau