Børserne vakler: Kina optrapper handelskrig med USA med mere told Børsmarkederne reagerer fredag eftermiddag på, at Kina indfører told på USA-varer for 75 milliarder dollar.

Kina indfører told på amerikanske varer til en værdi af 75 milliarder dollar, oplyser regeringen i Beijing.

Dermed optrapper Kina handelskrigen med USA.

Kinas melding ses som et direkte svar på, at præsident Donald Trumps regering fra 1. september indfører told for 300 milliarder dollar på kinesiske varer.

Rygterne om, at flere amerikanske varer ville blive omfattet af told, skabte i timerne forinden røre på børsmarkederne.

Renten på USA's statsobligationer faldt tidligere, og der var fald på en række amerikanske værdibeviser.

Ifølge Kinas ministerium for handel vil der blive indført 5 og 10 procents yderligere told på i alt 5078 produkter fra USA.

Det omfatter landbrugsvarer, råolie, små fly og biler.

Nogle af toldsatserne vil få effekt fra 1. september, andre fra 15. december, skriver Reuters.

Der lægges således yderligere 5 procents told på amerikansk soja fra 1. september. Det vil gå ud over de i forvejen hårdt ramte sojaproducerende landmænd i USA.

Det er samtidig nogle af præsident Donald Trumps kernevælgere.

USA har ad flere omgange strammet toldskruen over for Kina og henvist til, at landet ikke følger almindelige konkurrenceregler og sikrer sig fordele via staten, som USA ikke kan hamle op med.

Kina, som sælger langt mere til USA, end det køber fra landet, har også ad flere omgange brugt toldvåbnet.

Tidligere på måneden stoppede man import af en række amerikanske landbrugsprodukter, efter Trump varslede ny told for i alt 300 milliarder dollar over for Kina.

Peter Navarro, der er handelsrådgiver for præsident Trump, mener fortsat ikke, at handelskrigen vil skade den amerikanske økonomi.

Han tilføjer, at de langvarige forhandlinger med Kina fortsætter ufortrødent.

»Forhandlingerne fortsætter, som de har gjort hidtil. Det vil blive klaret bag lukkede døre«, lyder det fra handelsrådgiveren.

