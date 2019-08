Danmark og Grønland skal sørge for, at amerikanerne med repræsentanter i Grønland ikke kommer til at spille os ud mod hinanden, vurderer ekspert.

Mens den amerikanske præsident kalder den danske statsminister en »vidunderlig kvinde« efter deres telefonsamtale torsdag, vil USA’s planer om at genåbne et konsulat i Grønland øge behovet for, at Danmark og Grønland har et sundt og tæt samarbejde.