Israel angriber iransk eliteenhed i Syrien og forpurrer angreb

Israels luftvåben har lørdag forhindret et iransk forsøg på at angribe israelske mål.

Det oplyser det israelske militær i en erklæring.

Ifølge militæret angreb det israelske luftvåben således lørdag iranske styrker nær Syriens hovedstad, Damaskus, fordi styrkerne angiveligt planlagde at angribe mål i Israel.

Lørdagens angreb fandt sted i den palæstinensiske by Aqraba sydøst for Damaskus.

»Angrebet var rettet mod Irans al-Qud-styrker og shiamuslimske militser, der de seneste dage har været ved at forberede et angreb mod flere mål i Israel fra Syrien«, oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet dpa.

De iranske al-Qud-styrker er en eliteenhed, der er dedikeret til at kæmpe i udlandet.

»Det forpurrede angreb omfattede planer om at lancere en række bevæbnede droner, som skulle bruges til at ramme israelske mål«, tilføjer Israels militær.

Talsmand for militæret Jonathan Conricus fortæller, at de israelske styrker ramte infrastruktur med kampfly.

Ifølge talsmanden havde Iran planer om at bruge såkaldte dræberdroner til at ramme mål i det nordlige Israel.

En dræberdrone kan udstyres med sprængstoffer og er ligesom et missil 'i stand til at ramme mål med meget stor nøjagtighed', fortæller Jonathan Conricus.

Syriske statsmedier rapporterer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Syriens luftforsvar lørdag aften opfangede 'fjendtlige mål' over hovedstaden Damaskus.

Imens fortæller vidner i Damaskus, at de hørte og så eksplosioner på himlen.

Syrien bekræfter angrebet

I en erklæring oplyser Syriens militær, at 'størstedelen af de israelske missiler blev ødelagt, før de nåede deres mål'.

Under borgerkrigen i nabolandet Syrien har Israel gentagne gange udført luftangreb mod iranske mål og understreget, at det ikke vil give Iran mulighed for at forankre sig militært i landet.

Det er ifølge dpa sjældent, at Israel kommenterer landets angreb i Syrien.

Natten til søndag oplyser et højtstående medlem af den libanesiske Hizbollah-milits, der støttes af Iran, at en israelsk drone er faldet ned over den libanesiske hovedstad, Beirut. Imens er en anden drone angiveligt eksploderet i luften.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Beirut ligger omkring 130 kilometer nordvest for Damaskus.

