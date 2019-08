Medie: Boris Johnsons rådgivere har søgt råd om nedlukning af parlamentet for at forhindre en ny udskydelse af Brexit

Den britiske premierminister, Boris Johnson, mødes i dag med EU-præsident Donald Tusk for at diskutere briternes farvel til EU. Boris Johnson har tidligere ikke villet afvise at lukke det britiske parlament for at sikre det brexit, han har lovet at levere.