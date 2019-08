Fransk politi har anholdt 68 aktivister ved G7-møde Anti-globaliseringsaktivister og klimaaktivister har allieret sig med den franske bevægelse De Gule Veste.

De franske myndigheder har anholdt 68 personer, som deltog i ophedede protestaktioner nær G7-topmødet i Biarritz i det sydvestlige Frankrig.

De regionale myndigheder siger, at de tilbageholdte er sigtet for at have angrebet politiet med kasteskyts, for at tildække deres ansigter og for at bære genstand, der kan anvendes som våben.

Der ventes søndag nye protestaktioner ved Biarritz, hvor anti-globaliseringsaktivister og klimaaktivister har allieret sig med demonstranter i den franske bevægelse De Gule Veste, der protesterer mod præsident Emmanuel Macron, vært ved topmødet.

Over 9.000 demonstranter er samlet tæt på Biarritz - langt de fleste i nabobyen Bayonne.

Politiet brugte lørdag vandkanoner og tåregas for at sprede en gruppe på omkring 400 demonstranter, der blokerede veje tæt ved Biarritz.

Det kortvarige sammenstød fandt sted nær en bro, som politiet har afspærret under topmødet.

Traditionen tro har der været flere demonstrationer mod G7-topmødet, hvor lederne af verdens syv største industrilande samles for at drøfte blandt andet handel, klima og andre emner.

Den første store demonstration gik over en bro, der forbinder Frankrig og Spanien. Her anslog politiet, at 9000 var mødt op, mens arrangørerne sagde 15.000. Demonstrationen foregik fredeligt.

Den spanske grænse ligger omkring 30 kilometer syd for Biarritz.

Omkring 13.200 politifolk og gendarmer er indsat for at sørge for sikkerheden ved Biarritz i det sydvestligste hjørne af Frankrig.

G7-topmødet varer hele weekenden og ventes at slutte mandag.

