Spændingerne øges i Hongkong: Betjente trækker deres pistoler - 12-årig er blandt de anholdte

Politiet tager nye metoder i brug for at slå ned på demonstranterne.

Natten til mandag blev risikoen alvorligt øget for, at urolighederne i Hongkong på et tidspunkt kommer til at koste menneskeliv, da seks betjente trak deres pistoler, fordi de angiveligt følte sig truet af demonstranter. En af betjentene affyrede et varselsskud op i luften.

Konfrontationerne natten til mandag var nogle af de voldsomte, siden den politiske uro begyndte i Hongkong for over to måneder siden, og fulgte et mønster, hvor både en hård kerne af demonstranter og politiet optræder stadig mere aggressivt og brutalt.

Fakta Hvad handler uroen i Hongkong om Uroen i Hongkong begyndte i juni som en protest imod et lovforslag, som ville tillade sigtede at blive udleveret til det kinesiske fastland, hvor domstolene er underlagt kommunistpartiet. Det opfattede mange indbyggere som en trussel mod den politiske frihed i Hongkong. Men hurtigt udviklede demonstrationerne sig også til en protest mod Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, der er indsat på posten af Beijing. Demonstranterne kræver nu, at frie valg skal afgøre, hvem der skal være den politiske leder. Det krav afviser både Carrie Lam og partitoppen i Beijing. Vis mere

I den forløbne weekend tog politiet to vandkanoner i brug og affyrede samtidig massive mængder tåregas, mens demonstranter var bevæbnet med kæppe og i flere tilfælde også kastede brandbomber mod politiet.

»De eskalerende illegale og voldelige handlinger udført af yderliggående demonstranter er ikke bare uhyrlige, de skubber også Hongkong ud på kanten af en meget farlig situation«, sagde Hongkongs regering i en meddelelse udsendt mandag morgen ifølge avisen The Guardian.

Fakta Hvilken status har Hongkong Hongkong er en del af Kina, men har samtidig status som en selvstyrende region. I 1997 overdrog Storbritannien Hongkong til Kina som led i en aftale, som indførte princippet om ’en stat, to systemer’. Aftalen betyder, at Hongkong frem til 2047 kan have sit eget parlament, sine egne love, sine egne domstole og sit eget politi. Kinas indflydelse er dog stadig stor, idet det er en lukket komité med overvejende pro-kinesiske medlemmer, som bestemmer, hvem der skal være den politiske leder af Hongkong. Mange indbyggere er modstandere af denne ordning, og de føler samtidig, at Kina ikke respekterer aftalen fra 1997 og gradvist øger sin kontrol over Hongkong. Vis mere

Politiet oplyste samtidig ifølge avisen South China Morning Post, at betjente havde arresteret 36 mennesker i forbindelse med søndagens uroligheder - hvoraf den yngste var en dreng på 12 år - og at 15 politifolk var blevet såret.

Tidligere søndag havde tusindevis af mennesker i silende regn demonstreret mod politiet og Hongkongs pro-kinesiske leder, Carrie Lam, hvorefter protesterne udviklede sig voldeligt, da en mindre hård kerne af demonstranter begyndte at bygge barrikader.

Carrie Lam står fast

De voldelige sammenstød spidser til samtidig med, at Carrie Lam virker stadig mere handlingslammet og uforsonlig.

Lørdag mødtes hun ifølge South China Morning Post med 19 fremtrædende politikere og forretningsfolk i Hongkong for at udveksle idéer til, hvordan der kan skabes en afslutning på den politiske krise.

Carrie Lam har tidligere gentagne gange sagt, at hun er parat til at diskutere situationen med alle sider, men til mødet var ingen repræsentanter for demonstranterne inviteret med.

South China Morning Post erfarer, at over halvdelen af de tilstedeværende på mødet opfordrede hende til at imødekomme nogle af demonstranternes krav - heriblandt at indlede en uafhængig undersøgelse af politiets opførsel, som demonstranterne mener har optrådt uhørt brutalt og aggressivt.

Angiveligt skulle Carrie Lam have afvist opfordringen med henvisning til, at tidspunktet ikke var det rette, og at det ville vække massiv modstand internt i politiet.

Hendes spontane afvisning kan samtidig tolkes som et udtryk for, at hun parerer ordre fra den kinesiske ledelse, som konsekvent har afvist at bøje sig for demonstranternes krav.