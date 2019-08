Spændingerne øges i Hongkong: Seks betjente trak natten til mandag deres pistoler - og én affyrede et varselsskud

Politiet tager nye metoder i brug for at slå ned på demonstranterne.

Natten til mandag blev risikoen alvorligt øget for, at urolighederne i Hongkong på et tidspunkt kommer til at koste menneskeliv, da seks betjente trak deres pistoler, fordi de angiveligt følte sig truet af demonstranter. En af betjentene affyrede et varselsskud op i luften.