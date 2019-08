Øjenvidner i Malmø så kvinde med et lille barn på armen blive skudt - nu er hun død

De officielle udmeldinger fra politi og myndigheder er få efter et skyderi, som fandt sted kort før klokken 10 mandag formiddag i Malmø.

Men svensk politi bekræfter på sin hjemmeside, at en kvinde i 30-års-alderen er død af sine skader.

Ifølge øjenvidner blev der skudt mod en kvinde, som holdt et lille barn på armen.

»Jeg hørte to-tre skud og hørte, hvordan patronhylstre slog mod jorden«, siger et unavngivet øjenvidne til den sydsvenske avis Kvällsposten.

»Jeg skyndte mig ud på altanen. Derfra så jeg to mænd og en kvinde, som holdt et barn. Hun faldt til jorden og mistede grebet om sit barn«.

Et andet øjenvidne har også set kvinden med barnet, som faldt om på jorden, skriver Kvällsposten. Dette vidne, som heller ikke står frem med navn, fortæller, at kvinden var i selskab med en mand, som var meget chokeret og råbte, at barnet »har brug for sin mor«.

SVT - den svenske pendant til DR - skriver også på sin hjemmeside om lignende beretninger fra øjenvidner på stedet, og et af vidnerne så kvinden og det lille barn blive ført ind i en ambulance.

Politiets talsperson Calle Persson bekræfter overfor SVT, at mindst en person er ramt af skud, og ifølge alarmcentralen i Malmø er tre kørt på hospitalet, skriver SVT. Politiet kender skudofferets identitet, men vil ikke oplyse køn og alder.

»Der er mange øjenvidner, og vi håber, at deres vidnesbyrd vil føre til, at vi finder gerningsmanden«, siger Calle Persson til SVT.

Skyderiet skete i Ribersborg-kvarteret i den centrale del af Malmø. Politiet har endnu ikke oplyst noget om motivet bag skyderiet.