Avis: Johnson-rådgiver skal drøfte alternativer til brexitaftale

Den britiske premierminister Boris Johnsons EU-rådgiver, David Frost, tager onsdag til Bruxelles for at drøfte alternativer til den aftale om Storbritanniens udtræden af EU, som tidligere premierminister Theresa May ikke formåede at få flertal for i det britiske parlament.

Det skriver avisen The Telegraph ifølge nyhedsbureauet Reuters.

David Frost, der har en baggrund som diplomat og blandt andet har været ambassadør i Danmark, skal mødes med højtstående personer i EU-systemet, skriver The Telegraph.

Boris Johnson har gentagne gange slået fast, at Storbritannien som planlagt forlader EU den 31. oktober.

Den seneste uge har Boris Johnson besøgt både Berlin og Paris, hvor han har drøftet brexit med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

ritzau