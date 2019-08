Mand anholdt efter mordet på kvinde i Malmø

En mand er anholdt i sagen om mordet på en kvinde, som i går formiddag blev skudt på åben gade i centrum af Malmø, mens hun holdt sin to måneder gamle baby i armene.

Manden er sigtet for medvirken til mord og alvorlig overtrædelse af våbenloven, oplyser den svenske anklagemyndighed til avisen Sydsvenskan.

Drabsmanden er stadig på fri fod, og politiet arbejder på højtryk for at danne sig et billede af det skete og finde ud af, hvad motivet er. Indtil videre har politiet ikke kunnet klarlægge et trusselsbillede mod kvinden.

»Men omvendt har vi heller ingen grund til at tro, at det skulle være en tilfældighed, at hun blev skudt«, siger Mattias Sigfridsson, stedfortrædende chef for Malmøs politi til Sveriges Television, SVT, om mordet på kvinden, som var 31 år og læge.

Hvad kvindens relation til den anholdte er, kan han ikke svare på.

»Det er en meget vigtig del af efterforskningen at kortlægge hende og hendes nærmeste omgivelser«, siger Mattias Sigfridsson til SVT.

I går var det fremme, at kvinden skulle have vidnet i en retssag om et mord i Sverige i 2016, og der har været spekulationer om, at det kunne være et motiv til, at hun skulle slås ihjel nu.

Men den del af sagen dementerer Mattias Sigfridsson over for Sydsvenskan.

»De oplysninger, hun kom med i den pågældende sag, var ikke betydningsfulde. Jeg har meget, meget svært ved at se, at der skulle være en sammenhæng«.