Politichef er tavs om mulig dansk forbindelse til Malmø-drab Svensk politi holder kortene tæt til kroppen, efter at en kvinde blev dræbt af skud i hovedet.

Det svenske politi vil ikke kommentere, hvorvidt et skuddrab i Malmø har forbindelse til en person, der var indblandet i en røverisag i Danmark.

En kvinde i 30'erne blev i går dræbt af skud i hovedet i det centrale Malmø. Hun havde et barn med sig, som ikke kom til skade.

På et pressemøde i dag siger politichef Mattias Sigfridsson og anklager Anna Palmqvist, at det stadig er tidligt i efterforskningen.

Derfor holder de fortsat kortene tæt til kroppen.

»Det kommer til at tage tid for os at danne et billede af hændelsen«, lyder det fra politichef Mattias Sigfridsson.

»Vi venter på yderligere information. Vi ønsker ikke at påvirke efterforskningen eller nogen vidner, og vi vil ikke bekræfte noget om mulige forhold mellem de involverede«, siger anklager Anna Palmqvist.

Opfordrer til at lukke ned for spekulationer

De bekræfter dog, at de har fundet et gerningsvåben, som nu er i politiets besiddelse. Det skriver nyhedsbureauet TT.

Flere svenske medier mener at vide, at det lille barns far var involveret i en røverisag fra Danmark, og der blev spurgt ind til det på pressemødet, men politiet vil ikke bekræfte den forbindelse.

Mattias Sigfridsson og Anna Palmqvist opfordrer i øvrigt til at undgå spekulationer.

På Twitter skriver politimester Stefan Sintéus fra Malmø:

»Vi arbejder hårdt på at komme fremad i efterforskningen, og en person er allerede blevet tilbageholdt. Der er mange aktuelle spekulationer, som er helt fejlagtige og skader vores arbejde«.

ritzau