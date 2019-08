Tre politibetjente meldes dræbt i eksplosioner i Gaza City

Eksplosioner har tirsdag ramt to kontrolposter i Gazastriben og dræbt tre politibetjente. Adskillige andre palæstinensere er såret.

Det oplyser det Hamas-drevne indenrigsministerium i Gaza.

Ministeriet erklærer samtidig undtagelsestilstand i området.

Angreb af denne kaliber på den palæstinensiske bevægelse Hamas, som vel at mærke har det kraftigste væbnede apparat i enklaven, er sjældne, noterer nyhedsbureauet Reuters.

Talsmand for indenrigsministeriet Eyad Al-Bozom oplyser, at sikkerhedsstyrker gør fremskridt i arbejdet med at finde frem til de skyldige bag eksplosionerne.

»De syndige hænder, der udførte denne forbrydelse, vil ikke slippe ustraffet, siger Eyad Al-Bozom.

En talsmand for det israelske militær oplyser, at han ikke kender til, at Israel skulle være involveret i nogen hændelse i Gaza City.

Den første eksplosion ødelagde en motorcykel, idet den passerede en af politiets kontrolposter, fortæller vidner. To betjente blev dræbt og en tredje palæstinenser såret.

Det står ikke umiddelbart klart, om personen på motorcyklen er blandt de omkomne.

Den anden eksplosion skete mindre end en time senere ved en anden kontrolpost i Gaza City. Her blev en betjent dræbt og adskillige andre personer såret.

Israel og Hamas er arvefjender og har udkæmpet tre krige, siden den militante gruppe tog magten i Gaza i 2007.

Siden 2014, hvor den seneste krig mellem Israel og Hamas fandt sted, er konflikten sporadisk blusset op.

Hamas ønsker at få ophævet en israelsk-egyptisk blokade, som har været i kraft over for Gaza siden 2007.

Gazastriben er et område mellem Israel, Egypten og Middelhavet, hvor der bor omkring to millioner palæstinensere.

