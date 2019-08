Kondisko fra norsk butikskæde er nyt spor i forsvindingssag

Norsk politi har onsdag præsenteret nye spor i sagen om Anne-Elisabeth Hagen, der har været sporløst forsvundet i næsten ti måneder.

På et pressemøde lidt over middag onsdag siger politiinspektør Tommy Brøske, at der er fundet et skoaftryk ved et muligt gerningssted. Aftrykket er det eneste i området, som politiet ikke har kunnet knytte til nogen personer.

Analyser viser, at aftrykket stammer fra en type af kondisko, som sælges i den norske butikskæde Spar og flere steder i udlandet.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober. Det er også sidste gang, at der er livstegn fra hende.

Politiet meddelte i juni, at dets hovedhypotese er, at hun er død.

Det gentager politiinspektør Tommy Brøske tirsdag.

»Helt fra sagen blev kendt, har vi efterlyst bevis på liv. Men det har hverken politiet eller familien fået, siger han.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med den norske milliardær Tom Hagen. Hun forsvandt fra sit hjem i Lørenskog i udkanten af Oslo.

ritzau