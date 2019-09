Dagens to tyske delstatsvalg kan gå hårdt ud over de to traditionelt ledende partier, CDU og SPD. Resultatet kan få store konsekvenser, også i Berlin. Alle øjne er rettet mod Sachsen og Brandenburg.

FOR ABONNENTER

Franziska Schubert har allerede gjort det, som De Grønne håber at gøre ved dagens to tyske valg: At bryde igennem til en større vælgergruppe i en landsdel, der i årtier har været uimødekommende , for ikke at sige fjendtligt indstillet.