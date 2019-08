New York-senator opgiver forsøg på at blive præsident Kirsten Gillibrand trækker sit kandidatur til at blive nomineret som præsidentkandidat. Trump godter sig.

Demokraten Kirsten Gillibrand, der er valgt i New York til Senatet, opgiver sit forsøg på at blive nomineret som sit partis kandidat til præsidentvalget i 2020.

Ifølge The New York Times har Gillibrand taget beslutningen, fordi hun ikke har kvalificeret sig til den næste debatrunde for partiets kandidater.

»Med vished om, at hun ikke vil få adgang til debatscenen i september, indstiller senator Kirsten Gillibrand sin præsidentkampagne i dag, skriver hendes kampagnemanager i en meddelelse til pressen.

I et tweet fryder Trump sig over hendes beslutning, som han kalder 'en trist dag for Demokraterne'.

»Jeg er glad for, at de aldrig fandt ud, at hun var den, som jeg virkelig var bange for, skriver præsidenten.

Den 52-årige Gillibrand er den seneste blandt flere Demokratiske kandidater, som har trukket sig fra ræset om at blive udpeget til at udfordre den republikanske præsident Donald Trump ved valget i november næste år.

Den 21. august opgav Jay Inslee, demokratisk guvernør for delstaten Washington, sit forsøg. Mindre end en uge forinden var det den tidligere Colorado-guvernør John Hickenlooper, som trak sig.

Der er fortsat 20 kandidater i spil til at blive Demokraternes kandidat. Partiets næste og tredje debatrunde finder sted 12. september.

For at kunne deltage i debatten skal en kandidat opfylde et af to kriterier: Enten at have en opbakning på mindst to procent i fire landsdækkende meningsmålinger eller at have modtaget økonomisk støtte fra mindst 130.000 givere.

Aktuelt ser Barack Obamas tidligere vicepræsident, Joe Biden, ud til at have taget teten blandt de 20 kandidater. Det viser et gennemsnit af meningsmålinger lavet af RealClearPolitics.

Derefter følger Bernie Sanders. Den 77-årige senator fra Vermont måtte i 2016 se sig slået af Hillary Clinton som Demokraternes kandidat til at stille op mod Trump.

Nummer tre er senator Elizabeth Warren fra Massachusetts.

ritzau