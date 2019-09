100.000 nye overvågningskameraer med ansigtsgenkendelse skal holde øje med indbyggerne i Singapore

Singapore bruger ny teknologi til at forbedre trafikken og blive mere grøn. Men Singapore er samtidig et land, hvor borgerne kan blive straffet for at kritisere regeringen, og nu skal teknologien også bruges til at overvåge befolkningen – officielt for at øge trygheden.