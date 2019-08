Skovbrande i Amazonas kræver handling: Jeppe Kofod vil koble klima til udenrigspolitik i EU Klimakriser kan være tæt knyttet til sikkerhed, siger Jeppe Kofod, som vil drøfte skovbrande på EU-møde.

Omfattende skovbrande i Amazonas viser ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) et akut behov for, at klima bliver en vigtigere del af udenrigspolitikken.

»Vi skal være meget bedre til at tænke klima ind i vores udenrigspolitik. Det hænger snævert sammen. Det er også en udenrigs- og sikkerhedspolitisk udfordring, hvis ikke vi får gjort noget ved klimaudfordringerne, siger Kofod.

Der vil ifølge ministeren komme 'flere akutte katastrofer, mere tørke, flere klimaflygtninge og mere destabilisering', hvis ikke udfordringer som store skovbrande håndteres mere effektivt.

»Det er tragisk at se, hvordan Amazonas er hærget af voldsomme brande - ikke mindst i betragtning af de klimaudfordringer, som vi har, og som verden står over for, siger udenrigsministeren via telefon fra Helsinki.

Jeppe Kofod mødes torsdag aften med EU's øvrige udenrigsministre i den finske hovedstad. Her skal de blandt andet vende situationen i den sydamerikanske regnskov.

»Jeg og hele regeringen er bekymret over dette. Vi kommer til at handle på det. Det er en akut klimakrise med globale konsekvenser, så det kan ikke reduceres til en national sag, som der har været forsøg på.

Udenrigsministeren vil appellere til, at EU skal tilbyde konkret støtte til Brasilien og andre af de lande, der er berørt af skovbrande i Amazonas.

I sidste uge endte en appel med samme budskab fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i en personlig ordkrig mellem ham og Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, og dennes rådgivere.

Bolsonaro lod forstå, at han ville afvise et tilbud om 150 millioner støttekroner fra EU. De penge kunne i stedet bruges til at plante træer i Europa, lød det.

Senere har Bolsonaro sagt, at han gerne tager imod penge til brandslukning. Men det skal være på betingelse af, at Brasilien selv bestemmer, hvordan pengene skal bruges.

Spørgsmål: Kan du forstå Brasilien, når de ser på Europa og Danmark, hvor vi har meget mindre skov, mens vi her udnytter jorden til landbrug og til at tjene penge. Hvorfor skal Brasilien være verdens lunger?

»Jo, men vi skal alle sammen bidrage. Det, der sker i Brasilien i øjeblikket, er, at massive mængder regnskov bliver brændt af og forsvinder, og den udvikling har desværre stået på i mange år.

»Det, der sker i Danmark og andre steder, er, at vi heldigvis har fået større fokus på at genoprette natur og beplantning. Det er sådan nogle ting, som vi kommer til at arbejde med, siger Jeppe Kofod.

Frankrig og Irland har truet med, at de vil nægte at underskrive en stor handelsaftale mellem EU og fire sydamerikanske lande, herunder Brasilien. Aftalen er forhandlet på plads, men den er ikke godkendt i medlemslandene.

Den danske udenrigsminister mener, at en formulering i aftalen om, at parterne skal implementere FN-klimaaftalen fra Paris, er vigtig som løftestang til at gøre noget ved eksempelvis skovbrande.

Aftalen er dog blevet kritiseret for netop at være for vag i forhold til klimaforpligtelser.

»Man kan altid forestille sig, at tingene er strammere formuleret. Men det er vigtigt, at vi bruger det, der ligger i aftalen, som redskab til at få gjort noget ved klima og miljø, siger Kofod.

ritzau